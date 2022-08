Während der Kerwe ist es am Montag gegen 22.40 Uhr im Festzelt zu einer Schlägerei gekommen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Eine der beiden Gruppen habe auch das Sicherheitspersonal durch Tritte und Schläge angegriffen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes habe sich mit Pfefferspray zur Wehr gesetzt, dabei erlitten zwei Personen Augenreizungen. Ein anderer Mitarbeiter wurde im Schulterbereich verletzt. Die Täter flüchteten in Richtung Ludwigshafener Straße. Sie sollen etwa 25 bis 35 Jahre alt sein und T-Shirts mit der Aufschrift „Frankfurt“ getragen haben. Nach ihnen wurde erfolglos gefahndet. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Sie möchten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.