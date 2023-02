Wie genau sich alles abgespielt hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, schreibt die Polizei. Fakt ist: Am Montagabend kam es in der Ruchheimer Straße in Mutterstadt zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern, nachdem der eine den anderen überholt hatte. Wie die Beamten weiter berichten, begannen ein Limburgerhofer und ein Hochdorf-Assenheimer sich zu schlagen und zu treten. Beleidigungen wurden ausgetauscht. Als ein Unbeteiligter schlichtend eingreifen wollte, wurde dieser von der 52-jährigen Beifahrerin eines der beiden Streithähne ebenfalls körperlich angegangen. Zwei der Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.