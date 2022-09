Um die Umwelt und die Müllwerker vor schädlichen Einflüssen der Sonderabfälle zu schützen, werden diese gesondert über das Schadstoffmobil abgeholt. Das stoppt am Samstag in Mutterstadt.

Das Schadstoffmobil steht laut Kreisverwaltung drei- bis viermal im Jahr in jeder Kreisgemeinde bereit. Geschultes Fachpersonal nimmt hier Sonderabfälle in haushaltsüblichen Mengen bis zu 20 Litern pro Anliefertag kostenlos entgegen. Termine und Sammelstellen finden Kreisbürger links unten auf dem Abfallkalender sowie auf der Internetseite www.ebalu.de. In Mutterstadt hält es am Samstag, 10. September, 8 bis 12 Uhr, auf dem Messplatz.

Zu den Sonderabfällen, die laut Kreisverwaltung angenommen werden, gehören Abfälle, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen können. Zu den typischen Sonderabfällen aus dem häuslichen Bereich zählen etwa Haushaltschemikalien (Reiniger, Fleckentferner, Bleichmittel), Biozide (Pflanzen- und Holzschutzmittel), Gerätebatterien, Lacke mit organischem Lösungsmitteln, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen, Lösungsmittel, Altöl, quecksilberhaltige Abfälle, Feuerlöscher, Spraydosen, Klebemittel, Härter, Imprägniermittel, asbesthaltige Abfälle (bitte staubdicht verpacken).

Nicht angenommen werden Dispersionsfarben, weiße Wandfarben für den Innenraum, welche Wasser als Lösungsmittel enthalten. Da diese Farben keine besonders schädlichen Stoffe aufweisen, gehören sie zu den Restabfällen Auch Altmedikamente zählen nicht zu den Sonderabfällen und können gefahrlos über die Restmülltonne entsorgt werden.