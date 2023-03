Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die beiden Ortsteil-Friedhöfe in Assenheim und Hochdorf sollen ansprechender gestaltet werden. In einem ersten Schritt soll dazu auf beiden Friedhöfen zunächst jeweils ein Memoriam-Garten entstehen. Das hat der Hochdorf-Assenheimer Rat am Dienstag entschieden.

Das Erscheinungsbild der Friedhöfe möchten die Politiker schon seit Langem verbessern. Wie das gelingen könnte, darüber sollte sich eine Arbeitsgruppe Gedanken machen. Die konnte