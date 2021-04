Es ist wieder passiert: Ein Lastwagen hat am Freitag um 18.40 Uhr in Bobenheim-Roxheim beim Einbiegen von der Kleinniedesheimer Straße in die Gutenbergstraße die Kurve nicht bekommen und ist auf den Gehweg geraten. Dabei wurde einer der Poller, die genau das verhindern sollen, aus der Verankerung gerissen. Den Schaden gibt die Polizei mit 1500 Euro an. Es soll sich um einen Sattelzug mit Auflieger handeln, dessen Fahrer flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.