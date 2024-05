Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Massive Schäden an der Bausubstanz und zerstörte, beschädigte oder fehlende Absturzsicherungen: An 18 Brücken in Fußgönheim besteht Handlungsbedarf. Drei davon sollen dieses Jahr saniert werden, empfiehlt der Bauausschuss. Das letzte Wort hat der Ortsgemeinderat.

Untersucht wurden die Brücken bei der Hauptprüfung 2020. Damals stellten Experten viele Mängel und Schäden fest, die „teils gravierende Auswirkung auf die Stand-