Mit dem Maifest des SPD-Ortsvereins Mutterstadt beginnt an diesem Wochenende nach zwei Jahren Corona-Zwangspause die Waldfestsaison an der Walderholungsstätte. Die Bewirtschaftung beginnt am Samstag, 30. April, ab 17 Uhr, ab 19 Uhr gibt es Unterhaltung mit DJ Ante. Am Sonntag, 1. Mai, spielen ab 10.30 Uhr die Octophones unter Leitung von Stefan Franz zum Jazzfrühschoppen auf. Am frühen Nachmittag wird auch Staatsminister Alexander Schweitzer an der Walderholungsstätte erwartet. Am folgenden Wochenende, 7. und 8. Mai, wird dann die FG 08 Mutterstadt die Gäste bewirten: am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Neben den Waldfestklassikern wird an beiden Tagen Rollbraten angeboten, es gibt auch Vegetarisches und sonntags ab 14 Uhr Kuchenbuffet.