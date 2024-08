Der Theaterkreis 1975 Bobenheim-Roxheim, lädt am Donnerstag, 15. August, 19.30 Uhr, zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in das Saaltheater Hasch-Masch, Frankenthaler Straße, ein. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist der mögliche Ankauf des Saaltheaters Hasch-Masch und dessen Finanzierung. Die Mitglieder sollen nach Möglichkeit noch an diesem Abend über die mögliche Pacht oder den Ankauf des Saaltheaters beraten und beschließen. Der Vorstand möchte den dauerhaften Erhalt dieser Spielstätte sicherstellen.