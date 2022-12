Am Samstag gegen 21.30 Uhr hat nach Polizeiangaben hat ein Autofahrer beim Ausparken in der Mozartstraße mit seinem Wagen einen roten VW Golf berührt, der hierdurch möglicherweise beschädigt wurde. Das habe der Unfallverursacher aber erst einige Stunden später gemeldet, wodurch die Polizei den rote Golf nicht mehr vor Ort feststellen konnte. Hinweise zum Fahrzeughalter und zum beschriebenen Auto nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.