Es ist ein kleines Paradies: 356 Rosensträucher blühen im Moment im Garten von Alois Nieser hinter dem Waldseer Rathaus. Davon allein 38 Hochstämmchen. Manche verströmen einen betörenden Duft, andere bestechen durch ganz besonders schöne Blüten in allen Farben oder wie die Kletterrosen am Zaun durch eine riesige Blütenfülle. „Ich geh’ schon gut mit ihnen um“, das ist Alois Niesers Rezept für diese Pracht. Dazu gehört auch regelmäßiges Spritzen gegen den Pilz und vernünftiges Wässern. Die Lieblingsrose des Waldseers ist die „Eden Rose“, eine gefüllte englische Sorte mit großen Blüten in zartem Rosa. Wer die vielen Rosen bewundern möchte, kann das auf einem Spaziergang am Gertlachweg, der direkt an Alois Niesers Garten vorbeigeht, tun. Der Garten selbst mit seinen lauschigen Sitzecken, dem schönen Seerosenteich und den vielen anderen Blumen kann am Tag der offenen Gartentür am Sonntag, 27. Juni, besichtigt werden. Denn nach einigen Jahren Pause hat der Rosenliebhaber Alois Nieser beschlossen, seinen Garten in Waldsee wieder für Besucher zu öffnen.