Eine 30-jährige Motorrollerfahrerin ist am Montag gegen 16.10 Uhr bei einem Unfall in Mutterstadt leicht verletzt worden. Die Frau war auf der Ruchheimer Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Vor ihr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer. Weil der die Geschwindigkeit verringerte, ging die Rollerfahrerin laut Polizei davon aus, dass er abbiegen wollte. Sie sei jedoch durch das Fahrverhalten des Vordermanns so abgelenkt gewesen, dass sie stürzte und sich leicht verletzte. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.