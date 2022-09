Sie möge bitte nicht die Polizei rufen, weil sein Roller zu schnell fahren würde – darum hat ein junger Rollerfahrer seine Unfallgegnerin am Freitagabend gebeten. Als sie auf einer Unfallaufnahme bestand, haute der junge Mann ab. Er hatte zuvor nach Angaben der Polizei gegen 20 Uhr an der Einmündung Schifferstadter Straße/Von-Ketteler-Straße die Vorfahrt der Autofahrerin missachtet und war frontal mit ihr kollidiert. Seine Beschreibung: 16 bis 17 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und schlank. Er habe eine etwa gleichaltrige Mitfahrerin mit langen blonden Haaren gehabt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.