Vor mehr als vier Jahren musste das Schifferstadter Ringermuseum in der Stadtmitte schließen und fristet seither ein trauriges Schicksal, verpackt und eingelagert in Kisten. Nun hegen die Verantwortlichen vom Verein zur Pflege der Kultur des Ringersports Hoffnung auf Wiedereröffnung. Sie spekulieren auf das Vereinsheim der sich in Auflösung befindenden Stadtkapelle. Dafür muss die Stadtpolitik mitziehen. Doch die Zeit drängt.

Es war das einzige seiner Art in Europa: das Schifferstadter Ringermuseum in der Bäckergasse, vis-à-vis vom Alten Rathaus. Eröffnet wurde es am 28. Mai 2010 vom Verein zur Pflege