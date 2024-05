Bereits zum achten Mal lädt der Landkreis zum Burgfrühling auf der Burgruine Lichtenberg ein. Ein pralles Programm wartet am kommenden Sonntag, 19. Mai, auf Besucher – vom traditionellen Blumen- und Kräutermarkt über Sonderausstellungen und Mitmachstationen für Kinder bis hin zu Führungen. Dass die Burgruine heute so ein Schmuckstück ist, verdankt sie auch der jüngsten Sanierung – aber vor allem großen Restaurationsarbeiten vor mehr als 100 Jahren. Schon damals führten diese dazu, dass mehr Besucher zur Lichtenberg, einer der bedeutendsten Burgruinen in Westdeutschland kamen. Mehr darüber lesen Sie hier.

Das Programm zum Burgfrühling finden Sie hier.