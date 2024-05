Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn am 9. Juni in Gerolsheim der Gemeinderat gewählt wird, ist auf den ersten Blick vieles wie immer: Die Freien Wähler stellen wie in den vergangenen 20 Jahren eine Liste, mit der sie alle 16 Ratssitze füllen könnten, und die CDU tritt genau mit dem Personal der vergangenen Wahl an. Gelichtet haben sich die Reihen jedoch bei der SPD.

Drei Sitze im Ortsgemeinderat und mit 16,6 Prozent das schwächste Wahlergebnis sprangen für die Sozialdemokraten bei der Wahl 2019 heraus. Damals standen immerhin noch 15 Kandidaten auf der Liste. Für die diesjährige Wahl haben sich nur noch vier Personen gefunden, die im Namen der SPD in den Rat einziehen wollen. Nach dem Tod des Vorsitzenden Volker Rossel im vergangenen Jahr stand gar zur Debatte, keine Liste mehr aufzustellen.

Doch Rossels Nachfolger Georg Zeilfelder (61) wollte die 40-jährige Geschichte der Genossen in Gerolsheim nicht einfach so enden lassen.

Den