Der Bovist, den Nicole Kochner-Müller aus Waldsee bei einem Spaziergang mit Hund Muggel in einem Brennnesselfeld hinter der Sommerfesthalle zufällig gefunden hat, wächst zwar nicht im heimischen Garten, aber in die Kategorie „Superlative“ bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade fällt er ganz eindeutig.

Der Bovist war laut Kochner-Müller nicht der einzige, ähnliche Riesenpilze standen ganz in der Nähe. Zum Transport ist Sohn Henry dann extra mit dem Fahrrad noch einmal wiedergekommen. Der Pilz passte gerade noch so auf den Gepäckträger. Für die Küchenwaage war der Fund zu groß, erst mit der Personenwaage ließ sich das Gewicht bestimmen: 4,5 Kilogramm. Kleingeschnitten passte er dann in die Pfanne, wo Nicole Kochner-Müller ihn mit Zwiebeln und Knoblauch gebraten hat. So richtig kulinarisch überzeugen konnte der Bovist dann aber doch nicht. „Geschmacklich war er gut, aber kautechnisch wie alter Mohrenkopf“, lautete das Urteil.“

Gartenolympiade

Egal ob lange Bohnen, riesige Kürbisse, schwere Zitronen oder Äpfel mit lustiger Form – bei der neunten RHEINPFALZ-Gartenolympiade ist alles möglich. Wer mitmachen möchte, meldet sich unter 06232 130742 oder per E-Mail mit Angabe seines Namens, dem Wohnort und der Telefonnummer an redspe@rheinpfalz.de.