Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 537 zwischen Harthausen und Dudenhofen ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr eine Radfahrerin verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 44-jähriger Autofahrer in Richtung Dudenhofen unterwegs, als eine 73-jährige Radfahrerin, die zunächst auf dem parallel verlaufenden Radweg fuhr, die Straße überqueren wollte. Beim Zusammenstoß des Autos mit der Radfahrerin wurde die Seniorin laut Polizei verletzt; wie schwer die Verletzungen sind, haben die Beamten nicht mitgeteilt. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde die Frau von mehreren Ersthelfern versorgt und dann von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, heißt es.