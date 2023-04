Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Flotte parkt: Die Folgen der Corona-Pandemie haben auch Reisebus-Unternehmen im Rhein-Pfalz-Kreis voll erwischt. Der Betrieb ist über Nacht fast auf Null heruntergefahren. „Das können wir nicht mehr aufholen“, fürchtet Unternehmer Walter Rau. Und Andreas Eberle wünscht sich „zumindest eine Perspektive“.

Ruhe herrscht auf dem Betriebsgelände. Zu viel Ruhe. Sowohl bei Eberle-Reisen an der Langstraße in Hochdorf-Assenheim, als auch bei der Rau Reisebüro Star GmbH in