Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz hat am Mittwoch die Normenkontrollklage des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gegen den Silbersee-Bebauungsplan verhandelt. Ein Urteil will das Gericht, das in Bobenheim-Roxheim tagte, erst am 27. Mai verkünden.

Das hat Seltenheitswert: Der achte Senat des OVG, der Betroffene und Fachleute normalerweise nach Koblenz bittet, wenn er in mündlicher Verhandlung eine Bauleitplanung überprüft, unternimmt