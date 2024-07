Mit dem Abschluss der Berufsreife oder dem Sekundarabschluss I haben am Freitag 66 Mädchen und Jungen die Realschule plus in Bobenheim-Roxheim verlassen. Eine Reise nach Berlin hatte die zwei zehnten und eine neunte Klasse noch mal zusammengeschweißt, bevor es an die Gestaltung der Schulabschlussfeier ging.

Nach Angaben der Schulleitung waren starke Emotionen im Spiel, als sich die Schülerinnen und Schüler von ihren Klassenleitern verabschiedeten und die Besten des Abschlussjahrgangs geehrt wurden. In ihrer Rede habe Schulleiterin Nicola Heinemann darauf hingewiesen, dass Zivilcourage in unserer Gesellschaft sehr wichtig sei. Als Beispiel habe sie sechs Schüler genannt, die während der Klassenfahrt in einer mutigen Rettungsaktion einem Obdachlosen vermutlich das Leben gerettet hätten.

Als Vertreter des Rhein-Pfalz-Kreises richtete Sven Pentner ein paar Worte an die Jugendlichen sowie Alexandra Harbauer als Vorsitzende des Schulelternbeirats. Sie verlässt diese Funktion am Ende dieses Schuljahres, da ihr Sohn seinen Abschluss gemacht hat. Heinemann dankte Harbauer für ihre hervorragende Arbeit im Schulelternbeirat und für die „stets unkomplizierte, respektvolle und fruchtbare Zusammenarbeit mit der Schule“. Die Absolventen liefen über den extra für sie ausgelegten roten Teppich zur Bühne, um ihre Zeugnisse entgegenzunehmen. Dazu wurde ein von ihnen ausgewähltes Musikstück gespielt, das Überraschungen für die Zuhörer bot.

Ausklang bei Fingerfood

Breiten Raum nahmen laut Schulleitung die Preisverleihungen und Ehrungen ein, denn es standen besondere Leistungen im Unterricht und im sozialen Bereich im Vordergrund. Die ausgezeichneten Klassenbesten heißen demnach Aurora Shabani (Klasse 10a), Marie-Sophie Häfner (10b) und Niclas Trompisch (9b). Sonderpreise für herausragende soziale Leistungen erhielten Felix Harbauer (10a) und Matilde Luisetto (10b). Der Ehrenpreis für hervorragende Leistungen im Fach Physik ging an Marie-Sophie Häfner.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Feier gab es eine Luftballonaktion und einen lockeren Ausklang bei Fingerfood und Getränken. Die Absolventen sahen sich das Abschlussvideo der gemeinsamen Reise und der Mottowoche an. Eine Fotoecke wurde ausgiebig für gemeinsame Fotos mit den Lehrkräften genutzt.

Die Absolventen

Klasse 9b:

Muhammed Isa Acar, Melkeys Alem, Abdul-Kerim Aslan, Shane-Anthony Dietrich, Muhammad Hamza Hanif, Niklas Hugel, Simge Kasim, Lara Vivien Maltese, Kyan Mehlhorn, Devin Merz, Marlon Merz, Celina Metzger, Emily Nägle, Patroniki Petrou, Lea Marie Regenauer, Aaron Roß, Justin Elias Rotärmel, Finn-Nicklas Schröder, Jerome Schulz, Emily Schwarz, Alisa Taube, Niclas Trompisch.

Klasse 10a:

Maxim Avdonin, Detjona Daci, Alexander Dengel, Leandro Eschenfelder, Aaron Elia Fischer, Felix Harbauer, Carsten Hauck, Dariia Iustova, Panagiotis Kalyvas, Lorena Suzan Kemmer, Emilia Klann, Jana Leni Krentscher, Bathseba Lamb, Lilly Sophie Nagel, Diego Neigert, Leonie Bibi Plettenberg, Darin Said, Emily Johanna Schlindwein, Hatice Diyar Sertdüser, Aurora Shabani, Mykhailo Shvalov, Luca-Jason Thomsen, Silas Lee Weiland.

Klasse 10b:

Leon Karlheinz Amann, Medina Jasmin Arkan, Mex David Bauer, Adanna Jaysie Driemel, Gianna Johanna Dunger, Jamie Colin Duty, Robin Eisenfeld, Miran Elis, Philipp Fesser, Lukas Benjamin Führ, Marie-Sophie Häfner, Alexander Klein, Matilde Luisetto, Lars Petrilj, Aaron Priester, Niklas Scherer, Selina Schuh, Mehmet Serce, Raman Ari Toprak, Niklas Würfel, Yusra Zaghloul.