Die Rathäuser in Dudenhofen und Römerberg sind am Freitag, 21. August, geschlossen. Davon betroffen ist auch die Kfz-Zulassungs-Außenstelle der Kreisverwaltung in Dudenhofen. Grund ist, dass die Verwaltungsmitarbeiter statt des wegen der Corona-Pandemie nicht möglichen Betriebsausflugs einen freien Tag bekommen. „Die Mitarbeiter waren in den letzten Wochen und Monaten stark gefordert, und die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden unseren Arbeitsalltag auch weiterhin beeinflussen. Als Zeichen der Wertschätzung möchten wir ihnen an diesem Tag die Möglichkeit geben, Zeit mit ihren Familien zu verbringen und einfach einmal durchzuatmen“, wird Manfred Scharfenberger (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde, in einer Mitteilung zitiert.