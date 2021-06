Die Rathäuser in Dudenhofen und Römerberg öffnen ab Donnerstag, 1. Juli, wieder ihre Türen für Besucher. Darüber hat Büroleiter Stefan Schall gestern informiert. Die Regelungen zu Terminvergaben unter anderem für Bürgerbüro und Kfz-Zulassung bleiben aber bestehen.

Als Grund führt Schall die „positive Entwicklung der Infektionszahlen und der aktuellen landes- und bundesweiten Lockerungen während der Corona-Pandemie“ an. „Unter Beachtung der erforderlichen Hygieneauflagen und Abstandsregelungen nehmen wir nun auch wieder unseren regulären Dienstbetrieb während unseren regulären Öffnungszeiten der Verwaltung für den allgemeinen Besucherverkehr auf“, sagt Schall. Der bisherige Zutritt am Hintereingang des Rathauses Dudenhofen für angemeldete Besucher entfällt, weil der Haupteingang wieder geöffnet ist.

Der Info-Point im Rathaus Dudenhofen wird laut dem Büroleiter direkt an den Haupteingang verlegt und übernimmt von dort Kundenservice, Zutrittskontrolle und Kontaktdatenerfassung aller Personen, die keinen Termin vereinbart hatten. Die Kontaktdatenerfassung durch die Luca-App oder einen ausgefüllten Vordruck ist Pflicht. Das Bürgerbüro im Rathaus Römerberg bleibe aufgrund personeller Engpässe weiterhin geschlossen.

Die Verwaltung appelliert an die Bürger, ihre Belange während der weiterhin andauernden Corona-Pandemie – soweit das möglich ist – weiterhin telefonisch oder schriftlich per E-Mail oder Brief an die Verwaltung zu richten. Persönliche Besuche der Dienststellen sollen nur dann wahrgenommen werden, wenn es zeitlich und auch in der Sache nicht anders möglich ist.

Die aktuellen Regelungen hinsichtlich der vorherigen Terminvergaben in den Bereichen Bürgerbüro, Kfz-Zulassung, Standesamt, Friedhofs- und Bestattungswesen, Ordnungsbehörde und Sozialbereich bleiben bestehen. Unverändert gelten weiter Abstands- und Hygieneregelungen.

