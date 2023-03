Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zumindest ein Teil der Mitglieder des Gemeinderats möchte mitbestimmen, wie die Berufsbildende Schule (BBS) aussehen wird, die der Rhein-Pfalz-Kreis in Böhl-Iggelheim bauen will. Es gab in der Ratssitzung am Donnerstag einige Diskussionen, bevor die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen wurden.

Die BBS soll in der Nähe des Schwarzweihers, westlich der Peter-Gärtner-Realschule plus errichtet werden. Im Flächennutzungsplan ist dieses Gelände für landwirtschaftliche