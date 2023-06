Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während die Grundschule im Ortsteil Schauernheim saniert wird und die Schüler in die Kurpfalzschule in Dannstadt ausweichen, bietet ihnen der Rhein-Pfalz-Kreis freiwillig einen Schülerbus dorthin an. Eltern und Gemeinderat halten den Stop Schauernheim-Mitte für bedenklich. Gibt es eine Alternative?

Die CDU, Grünen, FDP und SPD im Dannstadt-Schauernheimer Ortsgemeinderat sehen in der Haltestelle Schauernheim-Mitte, an der die Grundschüler morgens in den Bus einsteigen, ein großes