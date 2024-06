Die Grundschule Pestalozzi in Bobenheim-Roxheim erhält einen Anbau für eine Mensa. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag beschlossen, nachdem im Bauausschuss eine Woche zuvor die Vor- und Nachteile besprochen wurden. Die Kinder müssen also nicht ihr Schulgelände verlassen, um das Mittagessen einzunehmen.

Die CDU-Fraktion hatte vor Wochen die Sinnhaftigkeit einer Erweiterung des Mehrzweckraums bezweifelt und die hohen Kosten dafür moniert. Aktuell werden sie auf circa 774.000 Euro geschätzt. Die Gegenvorschläge der Christdemokraten lauteten:

Mitbenutzung