Lambsheim-Hessheim. Das kommunale Impfangebot der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim wird zeitweise eingestellt. Grund ist die rückläufige Nachfrage bei den vergangenen zwei Impftagen.

Wie VG-Bürgermeister Michael Reith (SPD) auf Anfrage mitteilt, wurden am 9. April 108 und am 7. Mai nur 34 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht. Demnach handelte es sich zum größten Teil um zweite Booster-Impfungen, die die Ständige Impfkommission für Menschen ab 70 Jahren, in Pflegeeinrichtungen, mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen empfiehlt. Zwei Personen hatten laut Reith bewusst auf den Novavax-Impfstoff gewartet, um sich damit erstmalig impfen zu lassen.

Weitere Impftermine vor der Sommerpause sind laut Reith am Samstag, 25. Juni, 10 bis 12 Uhr, in der Eckbachhalle in Großniedesheim sowie im Juli vor den Sommerferien geplant. Wie es danach weitergeht, muss noch entschieden werden. „Wir gehen davon aus, dass wir vor allem im Spätjahr wieder eine hohe Nachfrage haben werden“, sagt Reith. Man rechne damit, weiteren Impftage nach den Sommerferien ab September anzubieten.