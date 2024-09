Am Dienstag gegen 23.30 Uhr wurden im Einmündungsbereich der L523 und der L457 in Bobenheim-Roxheim ein beschädigter Metallmülleimer und eine qualmende Restmülltonne neben der Fahrbahn entdeckt. Die Feuerwehr löschte laut Polizei die qualmende Mülltonne. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit Teil der Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, zu wenden.