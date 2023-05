Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die protestantischen Kirchengemeinden im Speyerer Umland bieten in der Karwoche und zu Ostern Gottesdienste in den Kirchen, aber auch alternative Angebote beziehungsweise Andachten auf ihren Internetseiten an.

Die protestantische Kirchengemeinde Römerberg bietet Gottesdienste in der Kirche, aber auch in „To-go“-Form an. Ab Gründonnerstag, 9 Uhr, steht eine Kiste vor der Tür des Pfarramts,