Die für Bobenheim-Roxheim vorgesehene Tagespflege des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) scheint endlich voranzugehen. Nach fast zwei Jahren des Wartens auf Entscheidungen des Nachlassgerichts ist der Hilfsdienst nun seit März Eigentümer des Grundstücks am Bahnhofsplatz.

Auf Anfrage informierte der ASB-Landesvorsitzende Oswald Fechner, dass die Schlüsselübergabe durch die vorherigen Eigentümer des Grundstücks und die Zahlung des Kaufpreises durch den ASB erfolgt seien. Im Grundbuch sei der ASB inzwischen als Eigentümer eingetragen.

Man halte an dem Vorhaben fest, am Bahnhof ein Gebäude für eine teilstationäre Betreuung von Pflegebedürftigen zu bauen. Zuvor jedoch müsse die dortige Halle abgerissen werden. Einen Zeitrahmen könne er nicht nennen, so Fechner. Wegen der langen Wartezeit und Unsicherheit habe der ASB bislang nicht verbindlich planen können. Eine Bauvoranfrage war laut Fechner von der Kreisverwaltung schon positiv beschieden worden, der Bauantrag muss innerhalb von drei Jahren gestellt werden.

Im August 2021 war die Einrichtung einer Tagespflege in Bobenheim-Roxheim in greifbare Nähe gerückt, als eine Seniorin das mit einer Halle bebaute Grundstück dem ASB zur Verfügung stellen wollte. Doch die Frau starb, bevor alles unter Dach und Fach war, und die Erben warteten danach fast zwei Jahre auf einen Erbschein, um ihrerseits die Immobilie an den ASB verkaufen zu können. Die lange Bearbeitungszeit wurde von den beiden verärgerten Vertragsparteien scharf kritisiert.