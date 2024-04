Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Steuereinnahmen und doch kaum Geld auf dem Konto? Mit diesem Szenario sieht sich die Gemeinde Fußgönheim konfrontiert. Weshalb ein Mitglied des Gemeinderats in der Einwohnerfragestunde des Kreistags darauf aufmerksam machte. Die juristische Auseinandersetzung in diesem Fall nimmt derweil konkrete Formen an.

Beim Thema Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf. Das ist nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich so. Das gilt auch für die interkommunale Ebene. Und wenn einem dieses wichtige Thema unter