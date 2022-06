Nicht alle Menschen in Maxdorf, Birkenheide und Fußgönheim haben gewusst, was in ihren Orten am Dienstagvormittag los war. Davon zeugen Beiträge bei Facebook. „In diesen Zeiten ist der Schreck schon groß“, sagte ein Mann, der in seiner Sorge bei der RHEINPFALZ anrief und an den Krieg in der Ukraine erinnerte.

Auflösung: Die Verbandsgemeinde hat ihre Sirenen getestet. Beim Probelauf war ein einminütiger Dauerton zu hören, bei den Sirenen am Rathaus in Maxdorf und Fußgönheim wurden alle Einstellungen getestet. Die Verwaltung hat auf ihrer Homepage auf den Sirenentest hingewiesen, um die Bürger nicht zu verunsichern. „Eigentlich sollte das auch im Amtsblatt passieren“, sagt der Beigeordnete Michael Niederberger (CDU). Durch Christi Himmelfahrt habe sich der Redaktionsschluss aber geändert, die Meldung wurde nicht veröffentlicht. „Das war nicht optimal“, sagt Niederberger. Optimal hingegen verlief der Test, alle Sirenen funktionieren. An der Birkenheider Grundschule sei es zwar zu einem technischen Problem gekommen, doch auch hier wurde der Alarm letztlich ausgelöst.