Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Damit hat keiner gerechnet, nicht Mohammad Ghavi und auch nicht Pfarrer Heiko Schipper. Der junge Iraner bekam bei der Presbyteriumswahl Ende November die zweitmeisten Stimmen unter allen Kandidaten. „Das war völlig unerwartet“, sagt der 23-Jährige, „ich wusste gar nicht, dass ich in der Gemeinde so bekannt bin.“

Seit Mohammad Ghavi vor zwei Jahren in die evangelische Kirchengemeinde Mutterstadt gekommen ist, packt er überall mit an, wo Hilfe benötigt wird, fehlt in keinem Gottesdienst, ist