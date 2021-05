Dannstadt-Schauernheim. Nach dem Film „Kopp’ hoch s’werd schunn widder!“, dem Oster-Mutmacher aus dem vergangenen Jahr, folgt nun ein kleiner Frühlings-Trost: Postkarten aus der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim für die Urlaubsgrüße von daheim.

„Erstmals hat Rheinland-Pfalz lange Pfingstferien, doch an richtiges Verreisen ist für viele nicht zu denken“, sagt Verbandsbürgermeister Stefan Veth (CDU). Damit sich trotzdem etwas Urlaubsgefühl einstelle, gebe es nun Postkarten für die üblicherweise verschickten sonnigen Grüße. „Statt Sonnenuntergang über dem Meer oder Gipfelglück in den Bergen zeigen wir eben die Besonderheiten aus Dannstadt-Schauernheim, Hochdorf-Assenheim und Rödersheim-Gronau. Das sind sicherlich Motive, die bisher keiner an seinem Kühlschrank hängen hat“, sagt Veth. Die Postkarten-Aktion solle aber nicht nur über den möglichen Urlaubsfrust hinwegtrösten, sondern den Blick auch auf die Vorzüge der Heimat lenken und die vielen schönen Plätze, die es in der Pfalz gibt. Die neuen Postkarten aus der Verbandsgemeinde gibt es zunächst in zwei Varianten. Wenn die Idee ankommt, sollen weitere Motive folgen, heißt es in der Pressemitteilung der Verbandsgemeinde . Erhältlich sind die Postkarten über den Außenschalter am Rathaus während der gewohnten Öffnungszeiten. Mehr Informationen gibt es im Netz unter www.vgds.de.