Für einen Sachschaden von etwa 16.000 Euro soll ein rücksichtsloser Autofahrer laut Polizei verantwortlich sein. Er soll am Samstagabend gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße B9 einen Porsche Cayenne durch einen Spurwechsel dazu genötigt haben, nach links auszuweichen. Der Porschefahrer kam ins Schlingern und stieß dabei gegen die Mittelleitplanke, der andere Wagen setzte seine Fahrt unerkannt fort, heißt es in dem Bericht. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Ausfahrt Bobenheim-Roxheim in Fahrtrichtung Worms. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130, oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.