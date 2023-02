Der Polizei wurde der Fall erst jetzt bekannt, aber sie will die Menschen warnen: Ein Mann hat am Montagmittag gegen 12 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin in einem Mehrparteienhaus in der Mutterstadter Blockfeldstraße geklingelt. Als sie öffnete, gab er an, dass er die Wasserhähne in der Wohnung aufgrund eines Wasserrohrbruchs überprüfen müsse. Die Dame ließ ihn ein. Der Mann nutzte die Gelegenheit, um in einem unbeobachteten Moment Bankkarten und eine dazugehörige Geheimnummer zu entwenden. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl laut Polizei erst später. Von dem Konto der Dame waren zu diesem Zeitpunkt Abbuchungen in Höhe von rund 2300 Euro erfolgt. Die Polizei rät, niemals Bankkarten und Pin zusammen aufzubewahren. Unangekündigte, unbekannte Besucher sollten nicht arglos in die Wohnung gelassen werden. Mitarbeiter der Stadtwerke oder Handwerker würden zudem ihren Besuch zuvor ankündigen. Die Polizei sucht Zeugen: Der falsche Handwerker soll etwa 40 bis 50 Jahre alt sein, 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trägt einen Vollbart. Am Montag hatte er eine dunkle Wintermütze auf und dunkle Kleidung an.