26 Fahrzeuge – Reisebusse, Lastwagen und Sprinter – haben Kräfte der Polizeiautobahnstation Ruchheim und Zentralen Verkehrsdienste sowie des Zolls in der Nacht auf Freitag zwischen 20 und 3.30 Uhr an der Rastanlage Dannstadt Ost auf der A61 überprüft. Dabei mussten laut Polizei in fünf Fällen Strafverfahren gegen die Fahrzeugführer eingeleitet werden, drei Mal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eine Trunkenheitsfahrt mit einer Atemluftalkoholkonzentration von 1,5 Promille und eine Urkundenfälschung. Vier Mal wurden Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt. Auch eine Person, nach der gefahndet wurde, sei erwischt worden.