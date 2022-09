Die Suche nach einer Vermissten hat am Dienstagabend in Dannstadt-Schauernheim ein gutes Ende genommen. Nach Angaben der Polizei war eine 81-jährige Bewohnerin eines Altenheims gegen 20.20 Uhr von dem Seniorenheim als vermisst gemeldet morden. Bei der schnell eingeleiteten Suche seien neben starken Kräften der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr des Ortes, ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund beteiligt gewesen. Gegen 23.30 Uhr sei die äußerlich unversehrte 81-Jährige mit Hilfe der Wärmebildkamera der Feuerwehr aufgefunden worden: im Gras liegend im Bereich eines Feldweges am Assenheimer Weg. Da die Seniorin über Schmerzen klagte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.