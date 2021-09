Nach einem Unfall auf der K15 zwischen Speyer und Dudenhofen sucht die Polizei einen Beteiligten. Am Donnerstagmorgen um kurz nach 8 Uhr war ein 53-jähriger Skoda-Fahrer auf der L528 von Böhl-Iggelheim in Richtung Speyer unterwegs und bog nach rechts auf die K15 in Richtung Dudenhofen ab. Als er nach links ausscheren wollte, um einen Lkw zu überholen, kollidierte er mit einem ebenfalls überholenden Auto, wobei geringer Sachschaden entstand. Der 53-Jährige bewegte den Unfallbeteiligten laut Polizei durch Lichthupe zum Anhalten. Mittels Handzeichen wollte er dem Fahrer verdeutlichen, ihm zu folgen, was jedoch nicht geschah. Der oder die Unfallbeteiligte wird gebeteten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.