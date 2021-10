In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist jemand in eine Wohnung in der Neuhofener Straße in Waldsee eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist beziehungsweise sind der oder die Täter über ein Fenster in das Haus gekommen, während der Inhaber nicht da war. Die Unbekannten durchsuchten das gesamte Haus nach Wertsachen. Ob etwas und wie viel gestohlen wurde, stand am Sonntag noch nicht fest. Wer verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.