Die Polizei war am Mittwoch für Geschwindigkeitskontrollen in Dudenhofen. Zwischen 9.10 und 10.20 Uhr stand ein Lasermessgerät in der Iggelheimer Straße in Höhe der Kindertagesstätte beziehungsweise der Realschule plus. Montags bis freitags darf dort zwischen 7 und 17 Uhr 30 Stundenkilometer gefahren werden. Die Polizei stellte insgesamt 15 Verstöße fest. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 60 Stundenkilometern. Die Verkehrsteilnehmer waren ortsauswärts unterwegs. Sie wurden verwarnt und auf die sich durch zu schnell fahrende Autos ergebenden Gefahren für Schüler und Kindergartenkinder hingewiesen.

Anschließend kontrollierten die Beamten von 11.30 bis 12.30 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in der Carl-Zimmermann-Straße, wo Tempo 30 herrscht. Von 30 gemessenen Fahrzeugen waren sechs zu schnell unterwegs. Die Fahrer wurden verwarnt. Der im Kontrollzeitraum am schnellsten gemessene Verkehrsteilnehmer fuhr laut Polizei 63 Stundenkilometer. Ihn erwartet neben einem Bußgeld auch ein Punkt in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.