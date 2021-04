Er ist auf Drogen gewesen, die Kennzeichen an seinem Auto waren geklaut, einen Führerschein hat er aber nicht. Viel zu tun für die Polizisten, die einen 34-jährigen Mann am Montagabend in einer Kontrollstelle in Dannstadt-Schauernheim herausgezogen haben. Den Einsatzkräften fiel zunächst auf, dass die Nummernschilder vertauscht waren – das vordere war hinten angebracht und umgekehrt. Als sie die Kennzeichen überprüften, stellten sie fest, dass sie als gestohlen gemeldet waren. Davon wollte der 34-Jährige allerdings nichts wissen. Er gab an, den Wagen gerade erst einem Freund abgekauft zu haben. Obendrein verfügte der Mann auch nicht über einen gültigen Führerschein. Während des Gesprächs bemerkten die Polizisten zudem Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Mann räumte ein, am Mittag einen Joint geraucht zu haben. Für eine Blutprobe musste er mit zur Dienststelle. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Seinen Führerschein, die Autoschlüssel und das Fahrzeug selbst hat die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen wegen der Kennzeichen laufen. Der Mann steht zumindest unter Verdacht, Täter eines Diebstahls zu sein.