Statt bei einer Versammlung sind die Bürger am Donnerstagabend Corona-bedingt per Videoclip erstmals über die Pläne für das rund 40 Hektar großen Wohn- und Gewerbegebiet im Norden von Speyer informiert worden. Die Otterstadter dürfen bei einem Bürgerentscheid abstimmen, ob sich die Gemeinde an dem sogenannten Pionier-Quartier beteiligt. In der Altrheingemeinde wächst der Widerstand.

„Wir stehen ganz am Anfang“, „eine gemeinsame Planung auf Augenhöhe“ und „volle Transparenz“ – das sind die Worte, die in dem rund 40-minütigen