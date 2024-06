Taschenkrebse sind ziemlich groß und schmecken gut. Doch das ist es nicht, was Wolfgang Stein an diesen Tieren so fasziniert, sondern ihr verblüffend einfaches Nervensystem. Der gebürtige Waldseer ist ein renommierter Professor für Neurophysiologie in den USA und hat kürzlich einen bedeutenden Preis bekommen.

Aufgewachsen ist Wolfgang Stein (54) in einer fußballbegeisterten Familie in Waldsee.