In der Pfarrei Heiliger Petrus werden ab sofort wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert: bis auf Weiteres samstags um 18 Uhr in Beindersheim und Bobenheim sowie sonntags um 10.30 Uhr in Heßheim und Roxheim. Für die Gemeinde Gerolsheim werde nach einer Lösung gesucht, teilte das Pfarramt am Montag mit.

Für die Messen gelten wegen der Pandemie bestimmte Regeln. So darf nur mitfeiern, wer sich jeweils bis Donnerstag persönlich telefonisch unter Angabe seiner Kontaktdaten angemeldet hat. Eine Anmeldung gilt nur wochenweise und kann nicht auf andere Personen übertragen werden, außer auf die eigenen Kinder. Für Personen, die in einem Haushalt leben, genügt eine Anmeldung. 