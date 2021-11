Ein betrunkener, aggressiver Mann hat am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Dudenhofen Passanten angepöbelt. Wie die Polizei am Samstag berichtete, weigerte sich der Mann, den Parkplatz zu verlassen, nachdem ihn der Filialleiter dazu aufgefordert hatte. Der Mann zeigte sich auch den Polizeibeamten gegenüber aggressiv und uneinsichtig. Dem Platzverweis kam er auf mehrfache Aufforderung nicht nach. Deshalb musste er die nächsten Stunden auf der Polizeiwache verbringen.