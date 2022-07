„Die Hauptferienzeit steht unmittelbar vor der Tür, sommerliche Temperaturen, Sonnenschein und Palmen“, schreibt die Polizei und geht davon aus, dass sich Einbrecher in ein Blumengeschäft in der Mutterstadter Fohlenweide ihre eigene Urlaubsoase erschaffen wollten. In der Nacht auf Donnerstag durchtrennten sie jedenfalls ein Vorhängeschloss und entwendeten drei Palmen in einer Größe von bis zu vier Metern sowie mehrere kleinere Zitronenbäume und Blumenerde. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Jetzt hoffen die Beamten auf Zeugen, die sich unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden können.