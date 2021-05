Die Polizei entschuldigt sich erst einmal. Denn womöglich ist sie schuld, dass einige Menschen in Fußgönheim am Freitag vergeblich auf ein Paket gewartet haben. Gegen 14.20 Uhr fiel einer Streife der Maxdorfer Wache ein Zusteller auf, der ihr entgegenfuhr, aber nicht angeschnallt am Steuer seines Fahrzeugs saß. Stattdessen war der Sicherheitsgurt hinter dem Sitz in das Gurtschloss geführt, sodass kein Warnsignal ertönte. Die Polizei kontrollierte den Mann und bemerkte Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Weiterhin fanden die Polizisten neben dem Fahrzeug einen frischen angerauchter Joint. Möglicherweise hatte der Fahrer ihn kurz vor der Kontrolle weggeworfen, vermutet die Polizei. Der Mann musste mit zur Dienststelle und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten 500 Euro Geldstrafe und ein Fahrverbot.