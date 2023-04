Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Schifferstadt ist es bereits klar: Die Stadt wird in den Ferien keine Kinder betreuen. Die Ortsranderholung ist abgesagt. Auch Mutterstadts Bürgermeister Hans-Dieter Schneider hat keine Zweifel daran, dass eine Absage des Sommerprogramms der richtige Weg ist. In den anderen Kreisgemeinden will man nicht so schnell vorpreschen: Es müsste doch Alternativen geben. Oder?

Für Hans-Dieter Schneider (SPD) stellt sich die Frage im Grunde nicht, wie und ob die Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis eine Kinderbetreuung im Sommer unter Corona-Bedingungen auf die Beine stellen