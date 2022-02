Eine Opferkasse ist im Zeitraum zwischen 31. Januar und 3. Februar aus der katholischen Kirche in der Neustadter Straße in Dudenhofen gestohlen worden. Laut Polizei ist der Täter in das Gotteshaus eingebrochen. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.