Ein Einsatz, den die beiden Mitarbeiter des Mutterstadter Vollzugsdienst wohl so schnell nicht vergessen dürften – zumindest so lange nicht, wie ihre gebrochenen Knochen heilen. Als sie am Mittwochvormittag einen Obdachlosen von einem Privatgrundstück neben der Landstraße zwischen Schifferstadt und Mutterstadt verweisen wollte, tickte dieser der Polizei zufolge aus und griff die beiden Beamten unvermittelt an. Den einen Vollzugsbeamten schlug er mit der Hand, den anderen mit einer Glasflasche ins Gesicht. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der aggressive Mann schließlich fixiert werden. Die beiden Mitarbeiter des Vollzugsdienstes mussten wegen gebrochener Knochen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 33-jährige Obdachlose wurde ebenfalls ärztlich versorgt und danach auf die Polizeidienststelle gebracht, von wo aus er im Laufe des Mittags wieder entlassen wurde. Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch sowie wegen des tätlichen Angriffs auf die beiden Vollstreckungsbeamten wurden gegen ihn eingeleitet.